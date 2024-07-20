البيشي أصيب في معركة حول كوبري العرب امس الأول بضربة طيران ثم نقل إلى مستشفى سنجة وهناك لفظ انفاسه ،

مات البيشي وتلاحقه لعنات الملاييين من المشردين في الدندر وسنجة والسوكي ، ان في موت البيشي عظة وعبرة لقادة المليشيا الذين يظنون أنهم فوق الموت ولن تطالهم يد العزيز الجبار ، فدعوات المكلومين في كل اصقاع السودان ستلاحقهم والله لن يخيب ظن عباده !!!!

هلاك المقدم خلا البيشي افرح الآلاف من اهل الدندر وسنجة وسنار هو الذين شردهم من منازلهم

عبدالرؤوف طه علي