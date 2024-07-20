عائشة الماجدي: هلاك البيشي

( طريق سنجة والصعيد شبال مالو الليلة بقا لي نهار ) مواقع التواصل الإجتماعي والمتواجدين في الداخل والخارج من السودانيين يتغنوا فرحاً بهلاك البيشي قائد الجنجويد لسنجة وسنار والدندر في سابقة نادرة بفرح السودانيين بالموت لكن ما عمله البيشي بأهله في سنار وسنجة والدندر دعتهم يطلقوا الزغاريد ع الملأ وأحداهن تحدثت أنها تُريد مكان جثته

(لتأكل كبدته ) وأجاب عليها واحد من الرجال أن جثته محروقة وإن بقيت فيها شئ تناولته الكلاب ..

مجرم الجنجويد البيشي هجر اهلنا وأذاقهم الوجع والمر بسبب البيشي البنيات والشباب أختاروا الغرق في البحر ولا التواجد تحت مظلة مليشيا الجنجويد ..

تساقط قيادات مليشيا الدعم السريع القائد بعد القائد يعد نصراً للجيش السوداني بلا مواربة هؤلاء الجزم هم من يعرفوا دروب مناطقهم وشوارعها على إعتبارهم من تلك المناطق فبهلاكهم سوف تشتت المليشيا وتتحول الى رباطة ويرجعوا إلى وظيفتهم الإصلية النهب والسرقة والإغتصاب لا القتال ..

كلما تقصقصت أجنحة هذه المليشيا كلما أمر فرتقتها أصبح سهل . هلاك القادة وإقتتال جلحة واهله ضد الماهرية وانقسامات حادة بينهم هذا مؤشر جيد وأمر مُريح للسودانيين ..

على كيكل عوير اخوانه وباطل زمانه الذي جاب الرجال لبنات عمه أن يبل راسه ويبطل الكذب والكواريك في اللايفات مع العيال التتو سبقك عليها البيشي طغي وتجبر وكانت نهايته بين ليلة وضحاها عليه يا ( كيكل ) أنت بالذات هلاكك سوف يكون ( تصفية ) طالما الذي أُمر بموضوع تصفيتك موجود حوليك ويسِن في سكينه ليك وإنت تتبسم إقترب يومك فأبشر بهلاك عما قريب ووقتها سوف يزغردوا بنات الجزيرة بخبرك …

أي تقليل من هلاك البيشي او علي يعقوب او غيره دي فرفرة مذبوح منهم أشهد الله الجنجويد يقدسوا ( علي والبيشي ) تقديس وفي هذا اليوم مهما عملوا لم ولن يغطوا على ألمهم الشديد ومعرفة وصولهم الهاوية ..

إن كانت هناك نصيحة ف على بقية من تبقي من الجنجويد أن يتخارج وان لا يفطسوا كرامة لعيال دقلو ،،،،

تعازينا الحارة إلى الاحباب في قحت في سقوط أحد أعمدتهم في الجناح العسكري لهم وعقبال أوجاعكم زايدة ..

عائشة الماجدي