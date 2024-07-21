حريق عمارة سكنية ببورتسودان ووفاة تسعة أشخاص

أفصح العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر عن أسباب حادثة حريق عمارة سكنية بحى سلالاب كاشفا عن أن عدد الضحايا والشهداء نتيجة الحادث بلغ عدد تسعة أشخاص سائلا الله لهم الرحمة والمغفرة

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) اشار مدير الدفاع المدنى بالولاية إلى أن أسباب الحادث تعود إلى نشوب حريق ضخم بالعمارة السكنية بحى سلالاب الريفى غرب ( اكورد) بسبب إلتماس كهربائى الأمر الذى أدى إلى حريق العمارة فى الحال وأبان سيادته أنه وفور تلقى البلاغ تم تحريك تيم الدفاع المدنى وعربة العمليات بقيادة ضابط وباشرت قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ والإخماد والتبريد حيث تمكنت ببسالة ومهنية التيم من إجلاء وإنقاذ عدد من السكان العالقين والمحاصرين بالطابق الأرضى وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم بمستشفي الحوادث ومستشفى الأطباء وغادروا المستشفى بعد حجز أربعة منهم حالتهم مستقرة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالحادثة من قبل الدفاع المدنى وقد قام السيد مدير قوات الدفاع المدنى المدير بالولاية بزيارة ميدانية وتفقدية لمكان الحادث بجانب وقوفه وإطمئنانه على أحوال المصابين بالمستشفى متمنيا لهم عاجل الشفاء وتمام الصحة والعافية.

المكتب الصحفي للشرطة