السعودية .. الدفاع المدني يؤكد ضرورة توفر طفايات الحريق في المنازل

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة توفر طفايات الحريق في المنازل، وتعلّم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع الحرائق -لا قدر الله-، حفاظًا على الأرواح والممتلكات. وأوضحت أن طفايات البودرة الجافة تسهم بفاعلية في التعامل مع أنواع متعددة من الحرائق المنزلية، من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (998) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

جريدة المدينة