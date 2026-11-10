سقط من الطابق الرابع.. تشييع جنازة المطرب الشعبي منصور الأمير

شيع أهالي محافظة بورسعيد، مساء الأحد، جثمان المطرب الشعبي منصور الأمير، في جنازة مهيبة َسط حالة من الحزن الشديد.

وادى أهالي بورسعيد صلاة الجنازة على جثمان المطرب الشعبي بمسجد الكبير المتعال عقب صلاة المغرب، وتم الدفن بمقابر أسرته بالمقابر القديمة، وسط انهيار اهله وذويه.

و لقـي الفنان الشعبي منصور الأمير (45 عاماً) مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته السكنية بالطابق الرابع بمنطقة مساكن ناصر الواقعة في نطاق حي المناخ .

باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق واستدعاء الطب الشرعي للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث.

و نعت لجنة نقابة المهن الموسيقية ببورسعيد الراحل وسط حالة من الحزن، بين أعضاء النقابة الذين حرصوا على حضور الجنازة وتوديعه الي مثواه الأخير .

المصري اليوم