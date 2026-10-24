طيار كويتي يحذر: 5 سلوكيات بشرية قد تهدد سلامة رحلتك الجوية على متن الطائرة

حذر طيار كويتي من 5 سلوكيات بشرية قد تُهدّد سلامة الرحلة الجوية على متن الطائرة، منبّهاً أن العامل البشري قد يشكل أحياناً خطراً على الطائرة، بدلاً من أجهزتها، مشيراً إلى أنه حسب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) فإن 75% من حوادث الطيران تحدث بسبب العامل البشري، موضحاً أن العامل البشري ليس المقصود به الطيار فقط ولكن منظومة الطيران بشكل كامل.

وتحدّث عبدالعزيز الشعيل، كابتن طيّار كويتي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن 5 أنماط سلوكية قد تؤثر في سلامة الرحلة، من بينها:

1- مناهضة السلطة (Anti-authority): تعني رفض تقبّل توجيهات الآخرين.

2- الاندفاعية (Impulsivity): تعني اتخاذ قرارات سريعة، مع الاعتقاد بأن التصرّف السريع دليل على الاحتراف.

3- الاستخفاف بالخطر (Invulnerability): يعني الاعتقاد بأن الحوادث قد تُصيب الآخرين، لكنّها لن تصيب الشخص نفسه.

4- الاستعراض (Macho): يعني تنفيذ حركات جوّية خطرة بهدف استعراض المهارة.

5- الاستسلام (Resignation): يعني توقف الطيّار عن التفكير بشكل كامل.

وأضاف الشعيل: “قد تكون الطائرة سليمة تماماً، لكن الخطر يكمن في اتّخاذ القرار.. لذلك، تبدأ سلامة الطيران من عقل كلّ من يعمل في هذا المجال”.

الشرق القطرية