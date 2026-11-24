أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، بتعرض أحد الأبراج في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم، واصفا الحادثة بـ”الهجوم الإرهابي الجبان”.

وأوضح المالكي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “هجوما إرهابيا جبانا” استهدف أحد أبراج المركز المالي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تحركت فور وقوع الحادث، وباشرت التعامل مع الموقع للوقوف على ملابسات الهجوم.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر في المركز المالي أن إدارة المنشأة اتخذت تدابير احترازية عاجلة، تضمنت تسيير دوريات أمنية في محيط المبنى، إلى جانب استخدام مكبرات الصوت لإرشاد الموجودين إلى إجراءات الاحتماء حفاظا على سلامتهم.

وكان الدفاع المدني السعودي، أعلن فجر يوم السبت، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

وفي وقت سابق، أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة “أنصار الله” اليمنية، باتجاه المنطقة الغربية من المملكة.

وكالة سبوتنيك