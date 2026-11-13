سقوط تجار الكيف

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ضربة أمنية حاسمة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار نشاط لترويج السموم البيضاء في دائرة قسم شرطة الخصوص.

حيث تحركت قوة أمنية مكثفة لتمشيط المنطقة وملاحقة العناصر الإجرامية وقد أسفرت الجهود المضنية عن ضبط أحد عشر متهمًا وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت مخدر الحشيش والهيروين والآيس والبودر.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسط تأكيدات باستمرار الحملات الأمنية لطهير المنطقة من تجار الكيف وحماية أمن وسلامة المواطنين.

بوابة روز اليوسف