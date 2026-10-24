مكافحة التهريب تحبط محاولة تهريب أسلحة بالشمالية

في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة العالية والاحترافية القتالية لمنسوبي قوات مكافحة التهريب، تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية (دنقلا) من ضبط عربة «بوكس» محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والدانات، وذلك عقب مطاردة عنيفة أظهرت خلالها القوة كفاءة ميدانية عالية وحسن تخطيط في التعامل مع الموقف، انتهت بالسيطرة على العربة وضبط حمولتها.

​وأسفرت العملية عن ضبط مدفعي «آر بي جي»، وثلاثة مدافع قرنوف، و(96) قطعة كلاشنكوف، وقطعة واحدة من سلاح «جيم 4»، وخمس دانات «آر بي جي»، وسبع عبوات دانات، إلى جانب (4,000) طلقة لأسلحة القرنوف، و(18) ألف طلقة كلاشنكوف، و(250) خزنة كلاشنكوف.

​وأكد المدير العام لقوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، أن قوات الجمارك تقف بالمرصاد لمحاولات تهريب الأسلحة والذخائر، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الميدانية وتعزيز اليقظة الأمنية للتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، ومثمناً جهود القوات في تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار.

​من جانبه، أشاد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة (حقوقي) ضياء الدين عبد الرحمن، بالضبطية، مثمناً يقظة القوة المنفذة واحترافيتها في التعامل مع المطاردة، ومؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى إحباط محاولات تهريب الأسلحة والذخائر وحماية البلاد من المخاطر الأمنية.