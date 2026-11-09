لحظات مرعبة.. كيف أنقذ هاتف آيفون البرغندي «مقاتلاً سودانياً» من الموت؟

وثّق مقاتل في القوة المشتركة التابعة للقوات المسلحة السودانية يُلقب بـ «عقرب الصحراء» لحظات نجاته بأعجوبة خلال المعارك في محاور كردفان، بعدما اخترقت رصاصة جيبه واصطدمت مباشرة بهاتفه الآيفون ذات اللون «البرغندي» بدلاً من جسده.

واستعرض المقاتل هاتفه المحطم في مقطع فيديو، موجهاً رسالة شكر لشركة «أبل»، كما أكد على أنه سيشتري هاتفاً جديداً من نفس الطراز قريباً.

وقال المقاتل في فيديو، وفق ما نقلته «العربية»، إن الهاتف كان داخل جيبه عندما اخترقت الرصاصة جسمه وخرجت من الجهة الأخرى دون أن تصيبه.

وخلال الفيديو ظهر الهاتف وهو متعرض لتهشم كبير، مع ظهور آثار إصابة الرصاصة عليه، بينما بدا أن الرصاصة اخترقت الهاتف وخرجت من الجهة الأخرى.

المصري اليوم