بعد التصالح.. المحكمة الاقتصادية تبرئ مدحت شلبي من تهمة سب وقذف الخطيب

قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة الإعلامي مدحت شلبي، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التليفزيوني بعد تقديم التصالح.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد تقدم باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على خلفية التصريحات المتعلقة بأزمة التأشيرة الشهيرة، مؤكدًا أن المعلومات التي استند إليها في حديثه كانت خاطئة، وأنه لم يتعمد الإساءة إلى رئيس القلعة الحمراء أو التشكيك في حالته الصحية.

مدحت شلبي يعتذر لمحمود الخطيب

وأوضح شلبي أن ما ذكره بشأن التأشيرة جاء بناءً على معلومات تلقاها من أحد المصادر التي كان يثق بها، لكنه اكتشف لاحقًا عدم صحتها، معترفًا بأن الخطأ كان في عدم التحقق من دقة المعلومات قبل تناولها.

وقال مدحت شلبي في اعتذاره: «بالنسبة لموضوع التأشيرة لأمريكا، الحقيقة كان في مصدر قالي المعلومة، والمصدر ده مفترض بالنسبة لي إنه موثوق فيه، لكنه للأسف إداني معلومة خطأ، وبالتالي كان خطأ من جانبي إني لا أستوثق من هذه المعلومة».

وأضاف: «لم أقصد على الإطلاق إني أنسب لا سمح الله لـ الكابتن الخطيب إنه بيدعي المرض، فأرجو بشكل شخصي، بعيدًا عن أي شيء، إنه يتقبل هذا الاعتذار هو وأسرته ومحبيه، وكل من يحبه، وأكيد أنا واحد منهم».

وشدد الإعلامي على تقديره الشخصي لمحمود الخطيب، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، ومؤكدًا أن ما حدث لم يكن مقصودًا به الإساءة إلى رئيس النادي الأهلي، وإنما جاء نتيجة الاعتماد على معلومات غير صحيحة دون التحقق منها بالشكل الكافي.

بوابة روز اليوسف