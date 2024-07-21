أحمد موسى يكشف سر عدم تأثر مصر بالخلل التقنى فى مايكروسوفت

علق الإعلامي أحمد موسى على الخلل التقني الذي أثر على مطارات ومستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك حول العالم يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن هناك تغيرًا حقيقيًا في العالم يتطلب جاهزية من الدول لمواجهته.

وأشار موسى، خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية، الذي وصفه بـ “عقل الدولة”. ويهدف هذا المشروع إلى تأمين بيانات مؤسسات الدولة، حيث يتوفر مقر أساسي وآخر بديل لضمان استمرارية الخدمة دون تأثر بأي هجمات أو أعطال.

وأوضح “موسى” أن مصر اتخذت خطوة استباقية في تطوير أنظمتها دون الانتظار لحدوث مشكلة، مؤكدًا أن الخلل التقني الذي ضرب العالم قد يتكرر مرة أخرى بصورة أقوى، وأشاد بالتأمين القوي الذي يحظى به البلد، معززًا بأن مصر لم تتأثر بالخلل التقني الذي أثر على دول أخرى.

جريدة الدستور