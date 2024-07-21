🛑 اخر الأخبار..

رصد:غاندي ابراهيم

⭕ لاصحة للأخبار التي تتحدث عن مقتل كيكل..فالخبر المنتشر مفهوم الغرض منه.

🛑الأخبار المؤكدة هي:-

⭕ هلاك المليشي البيشي.. الي جهنم بإذن الله.

⭕تمرد المليشي جلحة وانفصاله عن الدعم السريع.

⭕ هلاك البيشي يؤدي الي قتال بين مجموعتين تتبعان للدعم السريع بغرب سنار.

⭕المليشيا الي زوال قريبآ بإذن الله.

#نصر من الله وفتح قريب

رصد:غاندي ابراهيم

