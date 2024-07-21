رأي ومقالات
🔴 هلاك البيشي يؤدي الي قتال بين مجموعتين تتبعان للدعم السريع
🛑 اخر الأخبار..
رصد:غاندي ابراهيم
⭕ لاصحة للأخبار التي تتحدث عن مقتل كيكل..فالخبر المنتشر مفهوم الغرض منه.
🛑الأخبار المؤكدة هي:-
⭕ هلاك المليشي البيشي.. الي جهنم بإذن الله.
⭕تمرد المليشي جلحة وانفصاله عن الدعم السريع.
⭕ هلاك البيشي يؤدي الي قتال بين مجموعتين تتبعان للدعم السريع بغرب سنار.
⭕المليشيا الي زوال قريبآ بإذن الله.
#نصر من الله وفتح قريب
رصد:غاندي ابراهيم
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