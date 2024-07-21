إبراهيم بقال منزعج من خروج وانتشار خبر مقتل البيشي بهذه السرعة وكأن المليشيا كيان منظم يستطيع التكتم على الأسرار.

الدعم السريع ككيان منظم قد انتهى، والذي بقي منه هو هذه الأسماء مثل البيشي وعلي يعقوب وشيريا وهم يتساقطون تباعا، ولا يوجد وراءهم تنظيم أو أي هيكل عسكري؛ مجرد مجموعات من الأوباش المجرمين تقودهم بعض الأسماء.

لا تستطيع المليشيا حفظ أي أسرار أو كتمها ولا تستطيع حماية وتأمين قياداتها.

والبيشي بالذات يبدو أن تعقبه كان في منتهى السهولة وموته كان مسألة وقت؛ لأن الحاضنة التي يظنها حاضنته منقسمة في ولاءها له وللمليشيا وخصوصا بعد وصول الحرب إلى مناطقهم ومعايشة الفظائع التي ترتكبها المليشيا وأوباشها؛ فمسألة اختراق المليشيا عبر المقربين من البيشي أمر في حكم المؤكد.

نفس الأمر ينطبق على كيكل والبقية وهو أهون من البيشي. وعلى العموم كلما ضعفت المليشيا كلما أصبحت أكثر هشاشة، أكثر عرضة للاختراق والتلاعب، أعضاءها أكثر قابلية للبيع، وكلما أصبح انهيارها أسرع.

حليم عباس

