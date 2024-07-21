المصباح: في هذه المعركة يجب على جميع الشباب السوداني (..)

في هذه المعركة يجب على جميع الشباب السوداني حمل السلاح وأن ينخرط فيها.. بصورة عملية داخل المواقع العملياتية..

هذه البلاد لا تحمى بالإرتكازات الداخلية ولا الطوابير الاستعراضية داخل المدن.. ولا بإعلان الجاهزية من المنابر والمؤتمرات والقاعات وصيوانات المناسبات، ولا بالتجمع داخل ميادين الأحياء الداخلية وإنما بالتجمع في معسكرات القوات المسلحة في الخطوط الأمامية والمواقع المتقدمة وأن يخرج الجميع ويتركوا مشاغل الدنيا وملهياتها .. وأن يتدرعوا حديد الرجال في كتوفهم ويتدثروا بلامة الحرب بحثا عن العدوا وملاحقته ومطاردته .. فالوقت ليس للتجارة ولا للوظيفة ولا لمهنكم ومشاغلكم واعذاركم الدنيوية، الوقت للتدافع والإندفاع وحماية النفس والعرض والدين..



🚨 يجب عليك كرجل سوداني حُر وغيور أن تخرج وتنضم للقوات المتقدمة وتترك الأسئلة من شاكلة (الموقف كيف..!! أها ما قربت..!! وطمنونا..!! وحنرجع متين..!! والحاصل شنو..!! ) يجب عليك أن تترك هذه الأسئلة للنساء ولأخواتك في البيت ولربات الخدور وتترك البيوت للنساء وتنخرط مع الرجال في الصفوف الأمامية..

هذا وكفى..

المصباح أبوزيد طلحه إبراهيم‎

#القوات_المسلحة_السودانية

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