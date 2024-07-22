رأي ومقالات

كيكل امام حشد من مناصري المليشيا يعد بقيادة متحرك لاهداء سنار الي روح البيشي

2024/07/22
كيكل

🛑الموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاحد 21 يوليو..
✒️رصد: غاندي ابراهيم..
⭕تدوين مدفعي متبادل بين قوات الجيش في سنار وقوات المليشيا بسنجة.
⭕كيكل امام حشد من مناصري المليشيا بعزاء البيشي يعد بقيادة متحرك انتقامي لاهداء سنار الي روح البيشي.

⭕متوقع ان يقود كيكل غداً هجوم كبير علي مدينة سنار بأكثر من محور حسب ما افادة المصادر.

⭕خلافات المليشيا بسبب مقتل البيشي تتصاعد، حيث حدث اشتباك اليوم بمصنع سكر سنار بين افراد المليشيا حول اسباب مقتل البيشي.
⭕عصابات المليشيا هجمت اليوم علي ثلاثة قري بوحدتي المحيريبا وطابت.

⭕لا توجد اليوم اي عمليات عسكرية في كل المحاور بولايتي الجزيرة وسنار.
⭕واصلت المليشيا هجماتها علي عدد من قري سنجة بغرض النهب.
#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد: غاندي ابراهيم..
غاندي ابراهيم

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