كيكل امام حشد من مناصري المليشيا يعد بقيادة متحرك لاهداء سنار الي روح البيشي

🛑الموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاحد 21 يوليو..

✒️رصد: غاندي ابراهيم..

⭕تدوين مدفعي متبادل بين قوات الجيش في سنار وقوات المليشيا بسنجة.

⭕كيكل امام حشد من مناصري المليشيا بعزاء البيشي يعد بقيادة متحرك انتقامي لاهداء سنار الي روح البيشي.

⭕متوقع ان يقود كيكل غداً هجوم كبير علي مدينة سنار بأكثر من محور حسب ما افادة المصادر.

⭕خلافات المليشيا بسبب مقتل البيشي تتصاعد، حيث حدث اشتباك اليوم بمصنع سكر سنار بين افراد المليشيا حول اسباب مقتل البيشي.

⭕عصابات المليشيا هجمت اليوم علي ثلاثة قري بوحدتي المحيريبا وطابت.

⭕لا توجد اليوم اي عمليات عسكرية في كل المحاور بولايتي الجزيرة وسنار.

⭕واصلت المليشيا هجماتها علي عدد من قري سنجة بغرض النهب.

#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد: غاندي ابراهيم..

