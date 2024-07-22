حكاية وديعة بنك السودان

انتو الصرح رسميا وقال انه في وديعة مليارية حتدخل خزينة البنك المركزي بكره الاتنين منو؟

النوع ده من الاخبار كان واحدة من البدع الابتدعتها الانقاذ في فترة من فترات حكمها.. كان كل ما يحصل تمدد وانفلات في سوق النقد بتسارع الحكومة لتمرير خبر للصحف انه في وديعة مليارية ضخمة في طريقها للوصول لخزينة بنك السودان والحيلة النفسية دي كانت بتاتي اكلها سريع جدا وبتحقق نتائج مقبولة قبل ما يكتشف تجار العملة الحيلة دي ويعاود الدولار مجددا الارتفاع.

في بدايات المعارك دي كان البحث عن زول “خالو في الجيش” امر مهم لتاكيد بسط سيطرة الجيش على منطقة معينة او انفتاحه في محور محدد.

هسي الان بخصوص الوديعة وبما انه ما صدر تصريح بشكل رسمي من اي مؤسسة من مؤسسات الدولة فنحن احوج ما نكون لزول عنده “عمو” في بنك السودان ياكد لينا خبر الوديعة دي الداخلة بحسب وصف عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن ياسر العطا لخزينة بنك دقلو المركزي لكثرة الجنجويد المتواجدين بداخله كما قال في خطابه الشهير منذ ثلاثة اشهر.

هل من شخص يؤكد صحة خبر الوديعة دي يا جماعة؟

#الوديعة_بنك_السودان

طلال مدثر

