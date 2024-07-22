انسحاب كبير للمليشيا من الدندر ولم يتبقى إلا الشفشافة

الموقف في الدندر

انسحاب كبير للمليشيا من الدندر امس واليوم ، ولم يتبقى إلا الشفشافة والمتعاونين معهم من أبناء المنطفة

كوبري الدندر يعمل من الاتجاهين مع غياب المليشيا التي كانت تركز شرق وغرب الكوبري وتقوم بتعذيب المواطنين عند دخولهم وخروج

طفح صحي كبير بالمدنية بعد تخريب مواسير الصرف الصحي وتخريب محطات المياه واصبحت المدينة أشبه بالبركة الآسنة

انتشار الجثث في الطرقات مع روائح كريهة تغطي على المدينة

المليشيا سحبت كل سيارات المدنيين التي حجزتها عن مدخل الكوبري من ناحية الغرب وقامت بتشغيل حتى السيارات المتعطلة واتجهت بها نحو جبل مويا

كسر جميع المحلات التجارية في سوق الدندر

تدمير الجامع الكبير بسوق الدندر وضرب مئذنته التي كان يرتكز بها قناص المليشيا

عبدالرؤوف طه علي