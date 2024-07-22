رأي ومقالات
هجوم ليلي من قبل الدعم السريع فرع الرزيقات علي الدعم السريع فرع جلحة
🛑حاجة صباحية تفتح النفس..
⭕ هجوم ليلي من قبل الدعم السريع فرع الرزيقات علي الدعم السريع فرع جلحة في مثلث جبل اؤلياء علي قوات جلحة المنسحبة من الجزيرة يؤدي الي فطائس بالكوم وسط مجموعة جلحة.
#اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.. وخلصنا منهم يارب.
غاندى ابراهيم احمد
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