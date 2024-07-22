🛑حاجة صباحية تفتح النفس..

⭕ هجوم ليلي من قبل الدعم السريع فرع الرزيقات علي الدعم السريع فرع جلحة في مثلث جبل اؤلياء علي قوات جلحة المنسحبة من الجزيرة يؤدي الي فطائس بالكوم وسط مجموعة جلحة.

#اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.. وخلصنا منهم يارب.

غاندى ابراهيم احمد

