الى الصورامي خالد سعد في جنابه العالي

سعادتو الصورامي :- ما نحتاج له أكثر من تغيير الإسم

نحن حقيقة في حاجة لهيكلة السودان -الدولة القديمة لم تعد مناسبة وشكلها القائم كان ولا يزال سببا في الحروب سواء تعبيرا عن قضايا حقيقية أو مزايدات

ما يهمنا من بعد الحرب أن نحافظ على وحدة شكلية للبلد من خلال سلطة سيادية واحدة على أن تأخذ الأقاليم حقها الكامل في السلطة والثروة وستبقى الوحدة الحقيقية في الوجدان المشترك للسودانيين وفي الهوية والعادات والسمات وفي التراث – وحدتنا الحقيقية ستكون في منتوجات الشعر والفن والرياضة وفي محافظتنا على أشكال هذه الوحدة في العلم و نشيده وفي العملة وشعار الدولة ومركزها السيادي المشترك والواحد – ولكن- مستقبلا على أي إقليم أن يحكم نفسه ويدير ثروته بالكامل ويشكل مع بقية الأقاليم المركز السيادى الواحد للسودان ويشارك في ذلك المركز السيادي بمن يمثله وتعلم سعادتو الصورامي أن هذه -الفزلكة-اسمها الفدرالية وهي انسب ما وصل إليه الفكر السياسي لحكم بلاد يشابه حالها السودان !!

بقلم بكري المدنى

