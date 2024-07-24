المصباح: وطن يسعنا جميعا بتباين أيدلوجياتنا وأعراقنا وأعرافنا وثقافاتنا

إن هذه المعركة نخلع فيها كل جلباب ضيق ونرتدي فيها جلباب الوطن الواسع ..

نمد أيدينا بيضاء لنُشَيِّد أساس عزتنا ونُعمر إمتداد تاريخ حضارتنا ونبني نهضة أمتنا وندحر الخائن الباغي معا ..

فسلامة أمن البلاد والعباد ورد الحقوق لأهلها وحماية شعبنا وأهلينا واجب علينا جميعا …

نتجاوز الماضي لنبني مستقبلا يسع الجميع يحقق تطلعاتنا كجيل رائد من حقه أن يكون عزيزا شامخا متطورا يهنأ بحياة رغدة وميسرة ،،، وطموحه أن يرقى السودان ويتطور وينهض بعزة وبجهد المخلصين من أبناء..

خالص تقديرنا لمن لا يعرفون للمواقف الرمادية طريق ..

فالحصة وطن..

وطن يسعنا جميعا بتباين أيدلوجياتنا وأعراقنا وأعرافنا وثقافاتنا..

#وطن_يستثمر_في_شبابه

وطن مستقبله جيل جديد متصالح لا يُدمن أو يتوارث الفشل ولا يتربع في محطات مواقف أخطأ التاريخ بل يهتم بعمارة الأرض التي هي غاية لوجوده فيها..

#القوات_المسلحة_السودانية

#معركة_الكرامة

#سودان_واحد_موحد

#براؤون_يارسول_الله

مصباح أبوزيد طلحه إبراهيم

