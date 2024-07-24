رأي ومقالات

🔴 اختفاء كيكل .. ماذا هناك..؟

2024/07/24
كيكل

⭕منذ مقتل المتمرد البيشي تحولت الانظار مباشرة الي رفيقه المليشي كيكل،باعتباره احد ابناء الوسط الذين تسببوا في نزوح وانتهاك اهلهم، فهناك من يتمني مقتله ، ومن يتمني القبض عليه، ولكن اختفاء كيكل عن الساحة بهذه الصورة خلق كثير من التساؤلات.

⭕حاولنا الاجتهاد في معرفة حقيقة اختفاء كيكل وعن ماتم تداوله عن تعرضه لاصابة بالغة، تواصلت مع عدد من ابناء منطقته، ولكن لانعدام شبكات التواصل، الحصول علي المعلومة الصحيحة صعب جداً.

⭕تواصلت مع أشخاص من قرية الشرفة يسكنون خارج القرية، اكدوا ان كيكل مصاب وموجود بمنزل زوجته بالشرفة وان حجم الاصابة كبير، وان غياب كيكل عن الساحة بسبب هذه الاصابة.

⭕لاحقاً تواصلت مع مصدر امني موثوق اكد لي ان كيكل تعرض لاصابة في الرجل والبطن وانه قام باجراء عملية في مستوصف برفاعة ذكر لي اسمه.

⭕المصدر الامني اضاف ان 80٪ من قوات كيكل تم سحقها في سنجة، وان قواته تعاني الان من تصدع كبير.

⭕ ما اريد تأكيده في هذا المقال انه بعد تحقيق دقيق تأكد لي اصابة المليشي كيكل، وان اصابته بالغة جداً، وفق المصادر المذكورة أعلاه.

✒️غاندي ابراهيم
غاندي ابراهيم

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