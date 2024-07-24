🛑 التقرير اليومي للموقف العملياتي بولايات الوسط (الجزيرة، سنار، النيل الابيض)

✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم.

🛑محور سنار…

⭕قام الطيران الحربي اليوم بقصف اهداف للمليشيا في مناطق جبل موية ومصنع سكر سنار وود الحداد.

⭕صد الجيش عصر اليوم هجوم للمليشيا علي مدينة السوكي،حيث كبد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والارواح عبر الطيران الحربي الذي اصاب العدو بنسبة100 ٪ فالجثث كانت بالكوم،فيما استلم الجيش اربعة عربات قتالية من العدو.

⭕ مدفعية الجيش قصفت اهداف للمليشيا في مصنع سكر سنار.

⭕قتال داخلي بين مجموعتين تنتميان للمليشيا حول قسمة المنهوبات يتسبب في مقتل عدد كبير من افراد المليشيا ابرزهم بابكر احمد بابكر ود الاسود ابن قرية البليحاب.

🛑محور المناقل..

⭕تمشيط واسع قامت به قوات الجيش وقوات هيئة العمليات والمقاومة الشعبية بجنوب الجزيرة،تم بموجبه تمشيط قري ود الماحي وجبر وشبونات وودحسين والعقيدات وفحل والزناندة فضل والزناندة جبارة.

⭕ تواصل قوات الجيش بمحور المناقل الانفتاح علي مناطق واسعة من القري في شمال غرب الجزيرة وكذلك جنوب الجزيرة.

🛑النيل الابيض..

⭕ضربة موفقة جدا للطيران الحربي لتجمعات وتمركزات المليشيا بقرية العلقة غرب النيل الابيض تؤدي الي مقتل قرابة ال100 فطيس وفقا لشهود عيان من المنطقة،وكذلك حرق لعشرات العربات القتالية للمليشيا.

⭕هذا اليوم فقدت فيه المليشيا عدد كبير جدا من القتلي والجرحي.

#الانتصار قريب بإذن الله