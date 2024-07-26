يُوسُف أَيُّها الصديق، ماذا هناك؟

-من منا لا يعرف يوسف عبد الفتاح محمود، العسكريون يعرفونه مُعَلِّماً مميزاً بمصنع الرجال وعرين الأبطال، لأكثر من عقدٍ من الزمان، حيث تخرجت علی يديه أكثر من عَشْرِ دفعات،ويعرفونه فی مسارح العمليات النشطة فی منطقة أعالی النيل العسكرية،ويشهدون له بالبطولات والتضحيات، ولا ينسون له إقدامه علی المخاطرة بحياته لإنقاذ الطيار الحربی عبد الله علی صافی النور،الذی أسقط الخوارج طاٸرته الهيلكوبتر، فی الأحراش،وكاد أن يُحسب فی عِداد المفقودين، بعدما عادت القوة المكلفة بالبحث عنه دون أن تعثر له علی أثر، لكن يوسف عبد الفتاح أصرَّ علی مواصلة البحث عنه، بالرغم إن اللواء قاٸد المنطقة لم يوافق علی ذلك،كما إنَّ الدور لم يكن علی المقدم يوسف عبد الفتاح،ومع ذلك نجح فی إقناع القاٸد، وعاد من المهمة التی لم يكلفه بها أحدٌ مُظَفَراً،بعدما إنتزع عبدالله صافی النور من براثن الخوارج المتمردين،فكانت لحظة لا ينساها له صافی النور،ولا الجيش القومی السودانی الذی يبذل فيه الضابط روحه فداءً لزميله الذی لاتربطه به إلَّا عُروة الجيش الوثقیٰ، قبل أن يظلنا زمانٌ يتحدث فيه الناس عن مناطق مهمشة فی دارفور وغيرها،ولم يكن الجيش يعرف الفرق بين الضابط(الجلابی) يوسف، والضابط (الرزيقی) صافی النور !!بكل كان ذلك يُعَدُّ من المنكرات !!

– ويوسف عبدالفتاح محمود يعرفه المدنيون فی العاصمة الخرطوم وما حولها،وهو ناٸب معتمد الخرطوم يسهر طيلة الليل يطوف بالمخابز عندما كان ضعاف النفوس يبيعون حصص الدقيق المخصص لصناعة الخبز،فكان يوسف يزور المخابز ولا يبارحها حتی يصير الدقيقُ عجيناً،ثم يذهب لغيره فيفعل الشٸ نفسه، ويُلزم أصحاب المخابز علی (التمام بجوالات الدقيق الفارغة) ليضمن عدم بيعه،حتًّیٰ أسماه الناس (رامبو) ذلك البطل الخارق، ويُمضی يوسف سحابة نهاره فی الطرقات يعمل علی نظافتها ويستنفر لذلك الجهد الشعبی،ويبنی الصوانی ويستقطب لذلك رجال المال والأعمال،ونظَّم المسابقات فی نظافة وتجميل الطرق،واستفاد من جهود قاٸده السابق اللواء الفاضل البشاری لمحاربة أكياس البلاستيك التی كانت قد أحدثت تلوثاً بصرياً بالعاصمة،ويعرف الناس عن يوسف عبدالفتاح بناء المساجد وإعمارها فی حديقة القرشی وفی المدينة الرياضية وفی حداٸق مايو(مسجد الشهيد) وغيرها وغيرها،ويعرف الرياضيون والشباب يوسف عبد الفتاح وزيراً جريٸاً لا يتوانیٰ فی تنفيذ كل مايخدم الشباب والرياضة

-يوسف عبدالفتاح محمود سجين منذ خمسة أعوام بلا تحقيق ولا محاكمة، وهو مريض فی العقد الثامن من عمره، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، بعد شهور من إندلاع الحرب وهو خامس خمسة سجناء عسكريين فی الوقت الذی خلت فيه سجون البلاد من أی سجين إلَّاهُم !!

-نُقِلَ يوسف إلیٰ مستشفی مروی بإرساليةمرضية، وعاد منها بخديعة إستخباراتية !! قبل أن يكتمِل علاجه !!

-زاره ضابط برتبة راٸد وأبلغه إنه من إستخبارات منطقة مروی العسكرية،وإنَّ مدينة مروی لم تعد آمنة،وأن الخيار له بأن يُنقَل الی مدينة عطبرة أو مدينة شندی، فاختار يوسفُ عطبرةَ لأن فيها إبنته مع زوجها وأُسرتها هناك،فتطوَّع الراٸد بإجراء مكالمة زعم فيها إن علی الطرف الثانی مدير مستشفی عطبرة !! الذی طلب من يوسف أن يشرح له وضعه الصحی،ففعل،وقال المدير المزعوم إنهم فی مستشفی عطبرة بإمكانهم التعامل مع حالته ووضع الخطة العلاجية المناسبة له،

وعلی هذا الأساس غادر يوسف مستشفی مروی متوجهاً إلی مستشفی عطبرة يرافقه حفيده يوسف،وفی الطريق إكتشف الخُدعة بأنه ليس فی الطريق إلیٰ عطبرة بل إلیٰ وادی سيدنا،وقال الضابط المرافق له(جاتنی تعليمات !!)

-الآن يوسف (الجد) ويوسف (الحفيد) فی وادی سيدنا، (الجد) بلا رعاية طبية، و(الحفيد) بلا ذنب سویٰ أنه كان فی زيارة جده بمستشفی مروی، ورافقه علی زعم إن الرحلة لعطبرة حيث أسرته !!

يوسف أيها الصديق أفتنا،هل تقرر حبس حفيدك معك؟ أم قرر ولاة الأمر الحكم عليك بالموت البطٸ؟ فما زال جرح العملية ينزف فی بطنك، أو بالعمیٰ البطٸ؟ وإحدی عينيك قد فقدت الإبصار ،،

يوسف أفتنا فی خمس سنوات عجاف يأكلن ثلاثين سِمان !!

ولن نوجه الرسالة أو الأسٸلة لولاة أمرنا فهم فی شغلٍ فاكهون ٠

محجوب فضل بدری