المليشيا ستهزم في الجزيرة وسنار وفي كل مكان وطأته أقدامهم النجسة

قبل فترة كانوا يقولون الفاشر على وشك السقوط؛ المدينة محاصرة من كل الجهات ويوحون لك بأن الجنجويد حول الفاشر أكثر من رمال الصحراء. ولكن الفاشر انتصرت وتحطمت المليشيا وقتل قائد الهجوم. وقبل ذلك قالوا المدرعات ستسقط وأن سقوطها مسألة وقت ولكنها كانت مقبرة للأوباش.

تضخيم المليشيا هو جزء من الحرب. وكذلك التشكيك في الجيش وقدراته.

مثلما انهزمت المليشيا على أسوار القيادة العامة وفي المدرعات ومثلما تم تدمير قوتها في أم درمان ومثلما انهزمت في الأبيض وفي الفاشر وفي بابنوسة ستهزم في الجزيرة وسنار وفي كل مكان وطأته أقدامهم النجسة.

حليم عباس