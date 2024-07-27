القوات المشتركة طرف في الحرب والمقاومة الشعبية طرف في الحرب والمجاهدين طرف في الحرب. إحتكار البرهان لإرادة الشعب السوداني يجب أن ينتهي.

هذه المعركة ليست معركة الجيش لوحده. إنها معركة كل الشعب السوداني. واختزال الشعب في الجيش ثم اختزال الجيش في عساكر مجلس السيادة يجب أن يتوقف.

إن أرادت قيادة الدولة الحالية وهي قيادة في النهاية من مخلفات ثورة ديسمبر، إن أرادت الاستمرار في قيادة الشعب فيجب عليها تمثيل الدولة والشعب. وذلك بتكوين حكومة تمثل الشعب السوداني والدولة السودانية والتعامل مع العالم من خلال هذه الحكومة، وبشكل حصري.

البرهان كقائد للجيش ورئيس لمجلس السيادة ليس أمامه إلا خيار واحد هو تحقيق الانتصار في هذه الحرب. أي نتيجة غير الانتصار وسحق المليشيا نهائيا ستكلف البرهان الكثير لأنها ستفتح باب الحساب في القديم والجديد.

حليم عباس

