استراتيجية القوات المسلحة هدفها الأول هو تدمير العدو وافشال كافة مخططاته الشيطانية

من الأفضل دائماً التريث وأخذ كل الأخبار المتعلقة بالعمليات العسكرية من الناطق الرسمي للجيش، وتجاهل الرسائل والمعلومات المفخخة التي تتحدث عن مقتل فلان وأسر علان، حتى لا يقع الناس ضحايا للتضليل والحروب النفسية، فهذه الحرب ذات طبيعة استخباراتية وإعلامية في المقام الأول، كما أن استراتيجية القوات المسلحة، لا يبدو أنها تركز على استعادة المواقع فحسب، وإنما هدفها الأول هو تدمير العدو وافشال كافة مخططاته الشيطانية، وهو ما نجحت فيه حتى الأن لحدٍ بعيد.

عزمي عبد الرازق