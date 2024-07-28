🔴 قوات الدعم السريع المتمردة اجبروا قبيلة الفور علي دفع دية لافراد قتلوا سنة 1988م

*قوات الدعم السريع المتمردة اجبروا قبيلة الفور في أبطا علي دفع دية لافراد قتلوا سنة 1988م قبل 36 عام*

✒️عبدالواحد ادم صالح

يوم بعد يوم تنزل الستار علي حقيقة قوات الدعم السريع المتمردة وشكل دولتهم الموعودة فقد قرعت جرس الخطر والاستعباد والجزية وعلي جميع الناس الاستعداد للمواجهة الفاصلة من اجل العيش بعزة وكرامة وعلي الذين يصدقون شعارات المرتزقة عليهم ان يقوموا من سباتهم ونومهم لان القادم اخطر

فقوات الدعم السريع المتمردة في قرية ( ترموا ) في وادي ( بيور) التابع لوحدة ابطا الادارية التابع لمحلية زالنجي قاموا باتهام قبيلة الفور بانهم قتلوا ( 3 ) ثلاثة افراد من عرب جلول سنة ( 1988م) وعلي اثر ذالك الاتهام قاموا باعتقال شيخ قرية ترموا الشيخ ( عبدالعزيز حماد ) ومعه اخرون



وفرضوا عليهم عدد ( 70 ) بقرة مقابل كل فرد مما يعني عدد ( 210 ) بقرة مقابل ثلاثة افراد

فقاموا بتقييم تلك الابقار بمبلغ ( 44 ) مليار جنيه سوداني

اضافة الي كرامات اولية بمبلغ ( 5 ) مليار جنيه سوداني وخسارات بمبلغ ( 33 ) مليار جنيه سوداني بلغ جملة المبلغ ( 79 ) مليار جنيه سوداني

اهل قرية ترموا وتحت تهديد السلاح دفعوا مبلغ ( 53 ) مليار جنيه سوداني نقدا

والمتبقي ( 26 ) مليار حددوا يوم 15 شهر 8 /2024م موعدا لاستلام مبلغ ( 13) مليار جنيه سوداني وتاريخ 1 شهر 9 / 2024م موعدا لاستلام مبلغ ( 13) مليار جنيه سوداني ليصبح الجملة ( 79 ) مليار جنيه سوداني

هذا الجريمة وقع قبل ( 36 ) عام بالقرب من تلك المناطق ودون ادني دليل تم اجبار الفور علي دفع دية ظلما وجورا

هذا الحادثة هو بداية لفتح ملفات في مناطق اخري وسيتم نبش احداث وقعت قبل عقود وتحت تهديد السلاح والوعيد سيدفع الناس ثمن ذالك السكوت والنوم علي شعارات قوات الدعم السريع المتمردة

✒️عبدالواحد ادم صالح