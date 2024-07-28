د. معز عمر: بمناسبة ترند حسن

حسن شاب وسيم قدم باقة ورد لحبيبته كي يستسمحها في امر ما. الى هنا الامر عادي لكن لان التركيبة السودانية حساسة في المشاعر تجاه الحبيبة والزوجة اصبح الامر غير عادي وردود الفعل تجاوزت مآسي الحروب.

في هذا الشان، الفيديو المرفق جزء من سهرة بمناسبة عيد الاضحى في عام 2002 من تقديم سعد الدين حسن وعفاف امين بعنوان ع المكشوف كنت وزوجتي ضيوفا فيها مع عدد من الاعلاميين والاعلاميات والمطربين والمطربات.

طلب من كل مشارك ومشاركة ان يتمنى لزوجته امنية جميلة بمناسبة العيد.

كما تشاهدون في الفيديو انا اخترت ان اقول لزوجتي كل عام وانت حبيبتي. مرت السهرة والتي كانت على الهواء مباشرة واعتقدت ان الامر انتهى وقد طاف على الجميع ببساطة.



لكن في اليوم التالي اهتزت اركان الارض في السودان، فهذه الامنية اقامت الدنيا ولم تقعدها باعتبار ان الزوج لا يصح ان يقول لزوجته حبيبتي والزوجة لا يصح لها كذلك.

هاجت الصحف وماجت وتم منع اعادة بث السهرة الا بعد حذف هذا الجزء منها ،وتم اجراء تحقيقات وتدخلت وزارة الثقافة والاعلام وصدرت توجيهات بوقف الحديث في هذا الموضوع خاصة بعد ما كتب احد كبار الصحفيين عليه رحمة الله انه اذا تبادل الزوجان كلمات الحب على الهواء فهو لا يقل عن ممارسة الدعارة، فكتبت حينها قصيدتي المشهورة على المكشوف والتي تناقلتها كل وسائل الاعلام في ذلك الوقت وهاجمت فيها الصحف والقائمين عليها 💪.

سادرج القصيدة والسهرة كاملة قريبا باذن الله 😍

د. معز عمر بخيت