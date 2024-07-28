رأي ومقالات
يا جنجويد لو سيطرتوا على السودان دا كلو ما ح تقدروا تحكموا السودان
من الآخر يا جنجويد ——
يا جنجويد لو سيطرت على السودان دا كلو ما ح تقدروا تحكموا السودان ..
عشان كدا لو فيكم ( حرامي ) واعي يكلمكم إنكم بتخسروا مال ورجال ووقت ..
ف من الأحسن بدل ما ينتهوا رجالكم ومالكم وفجاة تكتشفوا إنكم بتدفعوا وخسارة في الفاضي ساي …
سوداني واحد بقبل بيكم تحكموا مافي دولياً جهة بتقبل بيكم تحكموا مافي …
حتي خارجياً إذا في دولة معاكم دي واقفة معاكم عشان تصدروا ليها كلاب صيد أو مشاة بس لا غير لكن وقت الحكم بترفضكم ..
وبس يعني
عائشة الماجدي
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