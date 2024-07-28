يا جنجويد لو سيطرتوا على السودان دا كلو ما ح تقدروا تحكموا السودان

من الآخر يا جنجويد ——

يا جنجويد لو سيطرت على السودان دا كلو ما ح تقدروا تحكموا السودان ..

عشان كدا لو فيكم ( حرامي ) واعي يكلمكم إنكم بتخسروا مال ورجال ووقت ..

ف من الأحسن بدل ما ينتهوا رجالكم ومالكم وفجاة تكتشفوا إنكم بتدفعوا وخسارة في الفاضي ساي …

سوداني واحد بقبل بيكم تحكموا مافي دولياً جهة بتقبل بيكم تحكموا مافي …

حتي خارجياً إذا في دولة معاكم دي واقفة معاكم عشان تصدروا ليها كلاب صيد أو مشاة بس لا غير لكن وقت الحكم بترفضكم ..

وبس يعني

عائشة الماجدي