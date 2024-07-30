راشد عبد الرحيم: من العلمين سلام
مدينة العلمين المصرية من اقدم المدن نشاة و حضارة و تم تطويرها مؤخرا و اصبحت العاصمة الصيفية .
من الروايات في معني إسمها ان شابا و فتاة من قبيلتين متصارعتين أحبا بعضهما و قتلا و نشبت حرب بين قبيلتيهما إنتهت بصلح قررت بموجبه القبيلتان ان ترفع كلا منهما علما علي حدودها رمزا للسلام .
تعددت دعوات التفاوض حول السودان مؤخرا
اليوم يجتمع قادة خمس دول معنية بالحرب هي تشاد و اثيوبيا و الإمارات إضافة للسودان صاحب الشان و مصر صاحبة الدعوة
الدعوة رتبت لها القيادة المصرية في صمت .
مصر دولة قوية وذات حضور دولي و إقليمي يجعل من الصعوبة التأثير عليها لتغيير مواقفها .
تمتاز مصر علي بقية الدول الثلاث ان موقفها من الحرب حاسم و إستراتيجي و هذا واضح في انها لم تستقبل أيا من قيادات التمرد .
و روابط مصر بالسودان قوية و متينة و اصيلة لم تحددها و لا اثرت فيها المتغيرات الجارية .
روابط مصر بالسودان تأريخية و حضارية و ثقافية و إجتماعية .
هي الأجدر و المؤتمنة علي التوسط .
السودان منفتح في التعامل مع كل الوساطات و موقفه قوي ينطلق من إرادة قومية عمادها التلاحم الوطني بين الشعب و قواته المسلحة .
مطالب السودان الأساسية واضحة و معلنة فيها ثوابت لا تقبل التنازل عنها و اساسها ان ما إرتكبه التمرد من إنتهاكات العفو عنها حق الضحايا و هي إنتهاكات فظيعة من المستحيل معها قبول الممردين بين المواطنين و في الأعيان المدنية .
ثمة مساحات يمكن عبرها الوصول لحلول و إتفاق سلام .
نأمل و نرجو ان يأتينا من ( العلمين سلام )
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة