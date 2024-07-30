راشد عبد الرحيم: من العلمين سلام

مدينة العلمين المصرية من اقدم المدن نشاة و حضارة و تم تطويرها مؤخرا و اصبحت العاصمة الصيفية .

من الروايات في معني إسمها ان شابا و فتاة من قبيلتين متصارعتين أحبا بعضهما و قتلا و نشبت حرب بين قبيلتيهما إنتهت بصلح قررت بموجبه القبيلتان ان ترفع كلا منهما علما علي حدودها رمزا للسلام .

تعددت دعوات التفاوض حول السودان مؤخرا

اليوم يجتمع قادة خمس دول معنية بالحرب هي تشاد و اثيوبيا و الإمارات إضافة للسودان صاحب الشان و مصر صاحبة الدعوة

الدعوة رتبت لها القيادة المصرية في صمت .

مصر دولة قوية وذات حضور دولي و إقليمي يجعل من الصعوبة التأثير عليها لتغيير مواقفها .

تمتاز مصر علي بقية الدول الثلاث ان موقفها من الحرب حاسم و إستراتيجي و هذا واضح في انها لم تستقبل أيا من قيادات التمرد .

و روابط مصر بالسودان قوية و متينة و اصيلة لم تحددها و لا اثرت فيها المتغيرات الجارية .

روابط مصر بالسودان تأريخية و حضارية و ثقافية و إجتماعية .

هي الأجدر و المؤتمنة علي التوسط .

السودان منفتح في التعامل مع كل الوساطات و موقفه قوي ينطلق من إرادة قومية عمادها التلاحم الوطني بين الشعب و قواته المسلحة .

مطالب السودان الأساسية واضحة و معلنة فيها ثوابت لا تقبل التنازل عنها و اساسها ان ما إرتكبه التمرد من إنتهاكات العفو عنها حق الضحايا و هي إنتهاكات فظيعة من المستحيل معها قبول الممردين بين المواطنين و في الأعيان المدنية .

ثمة مساحات يمكن عبرها الوصول لحلول و إتفاق سلام .

نأمل و نرجو ان يأتينا من ( العلمين سلام )

راشد عبد الرحيم