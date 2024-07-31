المسيرات التى استهدفت جبيت تلخيص للمشهد فى السودان
رسالة المسيرات..
المسيرات التى استهدفت جبيت تلخيص للمشهد فى البلاد..
– تعامل البرهان ومن حوله بدون حزم مع قضية (تمدد الحرب) ، و ما يتبع ذلك من تراخي حكومي وتقاعس فى المهام (التهريب ، التسلل ، المتعاونين) ، وغياب فاعلية الطوارىء..
– غياب الحس الاستخباراتي فى وضع الاحتياطات اللازمة ، لتخريج مفتوح ومعلوم ومحضور من الجمهور والقيادة العسكرية والسياسية..
– رسالة فى بريد آخر ، حين قال الأمريكان (هناك دواع امنية) ولذلك نريد مباحثات فى المطار ، سيكون موقفهم أقوى هذه المرة.. وقد لا يخلو الأمر من ابعاد خارجية..
– مع تناقص عدد قواته وتمددها ، فإن مليشيا الدعم السريع تستعين بالتقنية هذه فى معركتها ، وهو أمر على صغره فإن تأثيره النفسي على المواطن وفى الراي العام لا يمكن تجاهله..
هذه المليشيا جبانة وضعيفة ، ولكن طريقة إدارة المعركة تتيح لها فرص المغامرات..
حفظ الله البلاد والعباد
تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين..
ابراهيم الصديق على
31 يوليو 2024م
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