المسيرات التى استهدفت جبيت تلخيص للمشهد فى السودان

رسالة المسيرات..

المسيرات التى استهدفت جبيت تلخيص للمشهد فى البلاد..

– تعامل البرهان ومن حوله بدون حزم مع قضية (تمدد الحرب) ، و ما يتبع ذلك من تراخي حكومي وتقاعس فى المهام (التهريب ، التسلل ، المتعاونين) ، وغياب فاعلية الطوارىء..

– غياب الحس الاستخباراتي فى وضع الاحتياطات اللازمة ، لتخريج مفتوح ومعلوم ومحضور من الجمهور والقيادة العسكرية والسياسية..

– رسالة فى بريد آخر ، حين قال الأمريكان (هناك دواع امنية) ولذلك نريد مباحثات فى المطار ، سيكون موقفهم أقوى هذه المرة.. وقد لا يخلو الأمر من ابعاد خارجية..

– مع تناقص عدد قواته وتمددها ، فإن مليشيا الدعم السريع تستعين بالتقنية هذه فى معركتها ، وهو أمر على صغره فإن تأثيره النفسي على المواطن وفى الراي العام لا يمكن تجاهله..

هذه المليشيا جبانة وضعيفة ، ولكن طريقة إدارة المعركة تتيح لها فرص المغامرات..

حفظ الله البلاد والعباد

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين..



ابراهيم الصديق على

31 يوليو 2024م