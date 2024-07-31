تقبل الله شهداء حفل تخريج منطقة جبيت العسكرية صباح اليوم.. عدد من الضباط والطلبة الحربين غادروا الحياة بحطام المسيّرات الإنتحارية التي تم إطلاقها لاستهداف الإحتفال الذي كان يشرفه بالحضور الفريق البرهان القائد العام للجيش..

لايزال التقييم جارياً لما وقع صباح اليوم بمنطقة جبيت.. لكن المسيّرات التي استهدفت المكان وحدث فشل ذريع في اسقاطها.. هذه المسيّرات يجب أن تفتح الباب واسعاً لمساءلة ومحاسبة تطال كل من تقع حماية الفريق البرهان في دائرة اختصاصه..

إن لم تتم المحاسبة قبل أن تغرب شمس هذا اليوم، علينا أن نقبل بماهو قادم ذلك أن المخطط الذي يجري هذه الأيام أكبر بكثير من قدرات مليشيا التمرد السريع.. القوي الخارجية قررت التدخل بنفسها لإدارة حربها ضد بلادنا..

وللحديث صلة..

عبد الماجد عبد الحميد