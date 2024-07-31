ما الذي يجري في بلادنا ؟!

فريق أول البرهان القائد العام للجيش لم يأت للإحتفال بتخريج الطلبة الحربيين في جبيت بلبس التخريج (الينيفورم)الخاص بالقائد العام وكبار الضباط في مثل هذه المناسبات وانما جاء البرهان بلبسة عمليات -فنلة حرب-وكان يحمل بندقية قتال خاصة !!

الإجابة -البرهان كان لديه معلومات عن محاولة اغتياله ولكنه مع هذا أصر على الذهاب وأصر على القتال ان دعا الحال تماما مثلما قاتل يوم القيادة وكانت كل مؤشرات الهجوم واضحة قبل وقوعه !!

بقلم بكري المدنى