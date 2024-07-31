هذا ليس البرهان ولا فريقه هذة مؤسسات دولة 56.

حتى لو كان الصراع بين الفلول وال دقلو فهو صراع كيزاني كيزاني. ومن حق الكيزان ان يغدروا بمن غدر بهم. ثم انه من كان يمتلك الجرأة لتفكيك إمبراطورية حميدتي غيرهم. هم من صنعوا هذا الصنم وهم الوحيدون المسؤولين عن إزالة الفوضى التي خلقوها.

اما دولة 56 فهي صنيعة الانجليز في السودان. أقف تقديرا لرسوخها وقوتها وصمودها رغم المحن. جذورها ضاربة في الأرض. صنيعة كيتشنر وكما انك تجد منازل في بريطانيا قائمة منذ القرن ١٦ يكون رسوخ دولة 56. فبعد 15 شهرا من الحرب

مازالت دو ة 56 تقدم الخدمات في كل المدن بنسبة تفوق ٥٠%

ومازالت مستشفيات الخرطوم تعمل بطاقة تصل ل٢٠%وتعالج ضحايا الاقتتال من الطرفين.

مازالت الصادرات تعبر الحدود بنسبة ٤٠%.

وظلت العملة صامدة لمدة تزيد عن العام .

الدولة مازالت قادرة على توفير المرتبات ل٤٠%من موظفيها.

اقل عدد في الضحايا المدنيين والاعيان مقارنة بأحدث الحروب في السنوات ال٥٠ الأخيرة.

دولة 56 أيضا فاجأتنا على غير ما كنا نعتقد بتماسك النسيج الاجتماعي على تعددها العرقي والديني والاثني ففي الوقت الذي تنادت به القنوات العربية بغرق البلاد في اتون الحرب الاهليه (باستافضة غير ذوي المعرفة العلمية )حيث يقتل الناس بعضهم بعضا بالاسم في البطاقة كما حدث في العراق. نجد ان النسيج الاجتماعي لدولة 56 المفترى عليها شكل في الواقع سدا منيعا امام الحرب الأهلية ذلك أن الانجليز كانوا على حق حين ان ادركوا أهمية الادارات الأهلية للإستقرار الاجتماعي للسودان. كيف لا وهم من احضروا معهم اهم علماء الإجتماع والانثروبولجيا ليفككوا لهم سفرة الإنسان السوداني ولذلك عرفوا كيف يصانعونه ومن ثم يحكمونه ويحدثونه.

ونلقى نظرة على اداء للمؤسسة العسكرية ومن خرج من رحمها فالجيش وبكل ضعف إمكانياته ظل محافظا على تماسكه المؤسسي ويعمل بمهنية عالية بغض النظر عن النتائج على الأرض فكلنا يعلم انها حرب الكاسب فيها خاسر فهي حرب الاب والابن.

اما الدعم السريع فقد أثبت انه احد اكبر إنجازات القوات المسلحة ودليل على عراقة وكفاءة هذة المؤسسة فقد أثبت كفاءة ومهنية في الأداء لا تشبه عمل المليشيا الفوضوية ومن الواضح انهم تدربوا على أيدي ضباط من مؤسسة عسكرية عريقة رغم كل ما خلقوا من فوضى ولكن بالمقارنة بمثيلاته من المؤسسات فهو بالتأكيد احد أعظم إنجازات المؤسسة التي تمرد عليها.

وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن مجاعة محتملة نعلم جميعا أن المجاعة لا تهدد الا اللذين هربوا للمنافي وانتهى بهم الحال في معسكرات اللجوء .

ومازالت دواوين الدولة تعمل بكفاءة معقولة رغم خروج العاصمة عن الخدمة.

هذة الحرب كشفت عن مدى قوة ومنعة دولة 56 وحتما ينتظرها مستقبل واعد بعد انتهائها وستخرج منه اقوى وارسخ ولكنها ستدخل مرحلة النضج فعمرها فقط ٦٠ عاما وهي مرحلة الطفولة في عرف الدول الحديثة.

هذا ليس البرهان ولا فريقه هذة مؤسسات دولة 56.

استطيع القول ان دولة 56 تقود الآن “اشيك” حرب في القرنين ٢٠ وال ٢١.

واقول لكل من يتشدق جهلا بأنه ضد دولة 56 لن تأتوا بما هو أفضل مما صنع الخواجة ولو كان بعضكم لبعض ظهريا.

سبنا امام