لماذا الصمت على جريمة محاولة إغتيال البرهان..؟
لماذا الصمت على جريمة محاولة إغتيال البرهان..؟
إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها على (علم بتقارير المسيرات) واعلانها ادانة العنف أمر غريب ، لإن مقتضى العلم يستوجب إدانة الفعل واطرافه ، وكان يجب عليها إعلان ذلك صراحة وهى على نية القيام بمباحثات مهمة..
لكن الأمر لا يقتصر على الامريكيين وحدهم بل الكثير من الدول ، وعدم ادانتهم لهذا الفعل ، أى استهداف رئيس دولة بالقتل..
لقد قال قائد المليشيا فى أول ايام الحرب 15 ابريل 2023م (إن هدفهم القبض على البرهان أو قتله) ، وحاصروا القيادة العامة أكثر من 90 يوما لهذا الغرض ، وما زالوا تربصهم مستمر ، ورغم محاولات الحاضنة السياسية للمليشيا التغطية عليهم..
من المهم أن تقدم وزارة الخارجية تنويرا تفصيليا وعاجلا للسفراء جميعا وكذلك رسالة للامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والمنظمات ، يتضمن تفاصيل المحاولة والجهات الشريكة فيها:
– مليشيا الدعم السريع وحاضنتهم السياسية تقدم وقوى اخرى..
– دول اقليمية مساهمة فى توريد السلاح..
– قوى دولية وفرت التغطية التقنية والاقمار الصناعية..
– دول لديها العلم بالمعلومات والتقارير من التنصت والتتبع وصمتت عليها..
هذا ارهاب وفعل ارهابي و هذه معركة مفتوحة لابد من خوضها بكل طاقاتنا ووعينا..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
1 اغسطس 2024م
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