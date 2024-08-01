رأي ومقالات

لماذا الصمت على جريمة محاولة إغتيال البرهان..؟

2024/08/01
ابراهيم الصديق

لماذا الصمت على جريمة محاولة إغتيال البرهان..؟
إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها على (علم بتقارير المسيرات) واعلانها ادانة العنف أمر غريب ، لإن مقتضى العلم يستوجب إدانة الفعل واطرافه ، وكان يجب عليها إعلان ذلك صراحة وهى على نية القيام بمباحثات مهمة..

لكن الأمر لا يقتصر على الامريكيين وحدهم بل الكثير من الدول ، وعدم ادانتهم لهذا الفعل ، أى استهداف رئيس دولة بالقتل..

لقد قال قائد المليشيا فى أول ايام الحرب 15 ابريل 2023م (إن هدفهم القبض على البرهان أو قتله) ، وحاصروا القيادة العامة أكثر من 90 يوما لهذا الغرض ، وما زالوا تربصهم مستمر ، ورغم محاولات الحاضنة السياسية للمليشيا التغطية عليهم..

من المهم أن تقدم وزارة الخارجية تنويرا تفصيليا وعاجلا للسفراء جميعا وكذلك رسالة للامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والمنظمات ، يتضمن تفاصيل المحاولة والجهات الشريكة فيها:
– مليشيا الدعم السريع وحاضنتهم السياسية تقدم وقوى اخرى..

– دول اقليمية مساهمة فى توريد السلاح..
– قوى دولية وفرت التغطية التقنية والاقمار الصناعية..
– دول لديها العلم بالمعلومات والتقارير من التنصت والتتبع وصمتت عليها..
هذا ارهاب وفعل ارهابي و هذه معركة مفتوحة لابد من خوضها بكل طاقاتنا ووعينا..
حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على
1 اغسطس 2024م

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/01