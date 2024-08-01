مقتل بركاوي..

تواترت انباء فى منصات اعلامية ذات ارتباط بدارفور تشير إلى مقتل ادريس بركاوى امس فى منطقة وادى امبار (ام بعر )، وهو احد القيادات العسكرية الأجنبية المقاتلة في صفوف مليشيا الدعم السريع ، وينتمى إلى عرب تشاد وهو احد القيادات التى تم تدريبها بواسطة فاغنر ، ويوازى فى رتبته محمد الامين جوجو (زعيم حركة نضال مظلوم)..

وبركاوى من قيادي جبهة FACT التشادية ، (جبهة التغيير والوفاق) والتى اسسها محمد مهدى عام 2016م وقاتلت ضد الرئيس التشادي ادريس ديبي..

وبحكم العلاقات الإجتماعي والارتباطات المجتمعية حيث لدى بركاوي صلة وثيقة بالمجتمع الفزانى فى ليبيا (فزان) فقد نشط فى تهريب السلاح والذخائر إلى مليشيا الدعم السريع ، وانخرط اخيرا فى قتال لمواجهة القوات المشتركة على تخوم وادى امبار ومنطقة زرقة بشمال دارفور..

وبركاوى (ونادرا ما تجد له صورة) شريك فى عمليات منطقة ارورى والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين..

والحديث المنقول عن بركاوى ، فهو يشير إلى حقيقتين:

الأولى: وجود مرتزقة لديهم مصالح واجندة اقليمية وجزء من مخطط اجنبي كبير يستهدف السودان وارضه ودولته ، وما اشار لهم جوجو خلال ظهوره فى الخرطوم (بعد سقوط السودان سنتحرك على تشاد) هو تأكيد لذلك..

والثاني: أن الحرب فى السودان لا علاقة لها بقضايا السياسة السودانية وجلب الديمقراطية أو المسار المدني ، ولو الأمر كذلك لما اشتعلت فى الجنينة أو زالنجي أو الفاشر ووادى امبار أو سنجة أو غيرها من أطراف السودان..

حفظ الله البلاد والعباد..



ابراهيم الصديق على

1 اغسطس 2024م