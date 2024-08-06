أنا مع جنيف “بتوضيحاتها”، طبعا “توضيحاتها” دي العواجيز زيي أنا ومحمد عادل بنعرفها، لكن الشباب ما بعرفوها.

المهم لو كنت في مكان البرهان “التوضيحات” هي:

1- قمة تشاورية عالية المستوى قبل المفاوضات، حكومة السودان والحكومات الأخرى، أمريكا، سويسرا، السعودية، والامارات ذاتها ما مشكلة، طبعا المليشيا مافي لأنها قمة حكومات، وليس مليشيات ما عندها مستقبل ومرفوضة من شعبها كما قال بيريليو.

2- ممثل السودان في القمة يمر على موسكو ويوقع الإتفاقيات مع روسيا (ودي حاجة ما بتخصكم) وبعدها يجي جنيف، ويعمل مؤتمر صحفي في المطار عن الإتفاقيات (ودي حرية تعبير) ولا شنو يا بتوع الجوائز الصحفية الدولية.

3- لمزيد من التأمين والحماية وبسبب المحاولة الغادرة لاغتيال الرئيس من قبل المليشيا (المدعومة من دولة مشاركة في المفاوضات) لازم يكون في وفد أمني سوداني لفحص المقر قبل إسبوع، ويجوز للوفد الاستعانة بفنيين، مجرد 3 فنيين روس غلبانين ومساكين على قدر قروشنا، ودا من حق حكومة السودان، (وما فوكا حاجة).

4- من باب الدقة والتجويد، ونظرا لرعاية الأمم المتحدة للمفاوضات نطلب كل الوثائق أن تكون مترجمة باللغات الستة الرسمية للأمم المتحدة ومن ضمنها الروسية.

يلا بعد كدا .. نبدأ جنيف عادي مافي أي مشكلة.

* تقول لي (الوكادة علم القادة) .. أدوني الملف دا أوريكم “وكادة دولية” عمركم ما شفتوها.

مكي المغربي

