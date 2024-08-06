المستشفى التخصصي الوحيد في الذي يستقبل حالات حرجة في الفاشر !!

والله ما يفعله الدعم السريع في هذا الحرب لا علاقة له بأي حرب يحدث في المنطقة، وليس لهم هدف واضح غير نهب البيوت وتدمير المرافق العامة .. والسؤال لماذا تقصف قوات الدعم السريع يوميا مستشفى للنساء والولادة في الفاشر ولماذا يفعل الامر نفسه في كل مدن السودان ؟!!!! استهدفت المليشيا مستشفى (السعودي) بالفاشر اليوم بالمدفعية الثقيلة اكثر من 8 قذيفة حيث توفي 3 من المرافقين وإصابة 23 .علما بان هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي ظل يستقبل حالات الجراحة والإصابات . وبالرغم من ذلك نجد ان الكوادر الطبية بالمستشفى صابرين وصامدين لضمان إستمرار تقديم الخدمات الصحية الإنسانية في المستشفى رغم ان تواجدهم في المستشفى خطر على حياتهم ويمكن ان يفقدوا روحههم في لحظات…

والسؤال البديهي الناس ديل لو عندهم اي ضمير او انسانية علاقة مستشفي يستقبل ولادات وحالات حرجة وحياة نساء ما علاقتها بحرب الفلول ودولة ستة وخمسين ؟!!!! لماذا يدمرون المستشفيات والمدارس والخدمات من كهرباء ومياه وتمنعون المزارعين من الزراعة، ويطردون الناس من منازلهم .. لم نرى في حربهم شي غير الحرب على المواطن اكثر مما يحاربون الجيش … اجمل ما قرأته عن صراع الحق والبطل انه قد يبطئ الله انتصار الحق على الباطل، لأن الباطل في بعض الاحيان لم ينكشف زيفه واهدافه للناس تماما لان هنالك من يزين الباطل، فلو غلب اهل الحق على اهل الباطل سريعا فحينئذ قد يجد الباطل أنصارا له من المخدوعين والمغيبين..

Anter Hassan