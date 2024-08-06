حسن اسماعيل: عزيزتي الخارجية الأمريكية… وفيك الخير
> والعبارة عاليه عبارة حوار الأسواق بين الباعة والمشترين فيقدم أحدهم عرضا فيرفضه الآخر …
> والعرض الذي تقدمه الخارجية الأمريكية وهي في صالة الوداع إذ تبقى للحكومة الأمريكية التي تمثلها بضعة أشهر أقل من أشهر العدة … هذا العرض منقوص… وأنا هنا أكمله نيابة عن حكومة السودان ….
> أولا .. تسمية فعل قوات الدعم السريع تمردا على الدولة السودانية التي تمثلها الحكومة السودانية وادانته
> ثانيا :- إدانة الدعم الدولي للتمرد وهو دعم معروف ومعلوم
> ثالثا:- المفاوضات هدفها كيفية إنهاء التمرد
> رابعا :- ضرورة تحديد آليات لتنفيذ مايُتفق عليه في التفاوض…
> غير هذا …. (لاقونا بعد الخريف)… هذا إن بقيتم في مواقعكم…. والسلام
حسن اسماعيل
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