هناك نموذج مذهل للفشل الإداري بولاية البحر الاحمر

هل تصدق أنه وعلى بُعد خطوات من منزل السيد والي البحر الاحمر تتجمع مياه الأمطار وتشكل بركة كبيرة اصبحت آسنة نتنة الرائحة ، تجبر المارة على تغيير الطريق ..؟

هل تصدق أن الحي الذي يقطنه الوالي انقطعت خدمة الكهرباء عنه لأكثر من يومين بسبب سقوط بعض الأعمدة جراء الأمطار والرياح ..

هل تصدق أن الكهرباء تنقطع ثلاثة مرات في الساعة بسبب الاحمال على محولات الحي الصغيرة؟ .. عجز حتى عن تغيير المحول الصغير في الحي الذي يقطنه !

مدينة بورتسودان التي تأوي أكثر من مليون نازح ، بجانب كل طاقم الحكومة التنفيذية .. تعاني من انهيار البنى التحتية ، فلم تتم معالجة اي معضلة بل تفاقمت الأوضاع إلى الاسوأ ..

هل عجز السيد الوالي عن معالجة مشكلات الخدمات في المدينة التي يقطنها الرئيس وأعضاء مجلس السيادة ..؟

هل تصدق ان الحي الذي يقطنه الرئيس وبقية أعضاء المجلس مجمل ساعات توفر الكهرباء العامة لا تتجاوز ساعتين يومياً..

أبلغوا السيد الوالي بالأزمة وكان رده :”والله ما عندي حل ” ..

بعض المسؤولين هم اقسى علينا من المليشيات والتمرد.. كأنهم يقصدون تأليب الشعب على الدولة ..

رشان اوشي