خبير مصري: ربنا يخفف عن أهلنا فى السودان ويحفظ شعب وادى النيل

سيول أبو حمد بولاية نهر النيل شمالى السودان:

تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا اعلى من المتوسط خاصة فى بعض المناطق الشمالية التى لم تعتاد الأمطار الغزيرة، وامتدت هذه الأمطار شمالًا نحو جنوب مصر خاصة حوض وادى العلاقى وبحيرة السد العالى وأبو سمبل ومدينة أسوان، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار أعلى من المتوسط خلال شهر أغسطس الجارى على شرق أفريقيا.

كما تعرضت كثير من المناطق مساء امس واليوم 6 أغسطس 2024 لأمطار بعضها كانت غزيرة استمرت لأكثر من عشرة ساعات متواصلة، مما أدى إلى سيول فى مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل على بعد 500 كم جنوب أسوان، وأدت إلى إنهيار آلاف المنازل وقتل وإصابة العشرات.

منطقة أبوحمد من أكبر المناطق التعدينية فى السودان لاستخراج الذهب، وتأتى هذه السيول لتجرف كثير من مخلفات المناجم بما فيها العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزنك والكبريت المكونة للمعادن المصاحبة لخام الذهب والسيانيد المستخدم فى فصل الذهب مما يزيد من تلوث المنطقة خاصة المياه الجوفية القريبة من السطح.

الدعوة لحكومات وشعوب الدول العربية لتقديم يد العون للشعب السودان الذى يعانى الأمرين من ويلات الحرب الأهلية المدمرة التى اقتربت من شهرها السابع عشر، والظروف المناخية القاسية.

ربنا يخفف عن أهلنا فى السودان ويحفظ شعب وادى النيل

د. عباس شراقي