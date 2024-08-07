رأي ومقالات

بورتسودان .. كلنا في الآلام والآمال شرق

2024/08/07
بكري المدني

*اهمل المركز الشرق طويلا وجعله فقط محطة عبور للصادر خارج البلاد والوارد للمركز وبقية الأقاليم عدا الشرق وجعله فوق ذلك مخزن لأصوات الانتخابات!*

*عندما احتاج المركز للشرق بحثا عن الأمن والأمان فتح الثغر صدره العريض وقاسم القادمين الماء والهواء والمكان على ضيق الحال*!

*إن كان المركز قد قام بواجبه واعد لمثل هذا اليوم عدته لكان الحال افضل ولوجد المركز وأطرافه واقعا أجمل*!!

*خرج الشرق يحمل بليلة المباشر يستقبل بها كل اهل السودان وهو يقاسمهم جود بالموجود*

*مع هذا الحمل الصعب والمخاض العسير تجتهد ولاية البحر الأحمر بقيادة ابنها الوالى اللواء مصطفى محمد نور وتنجح خدمة للإنسان وليس الحكام!*

*اليوم- إن شاء الله- تنور البورت وغدا تشرب وفي المستقبل القريب يقهر المستحيل طريق عقبة ياس وطوكر*

*بقلم بكري المدنى*

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2024/08/07