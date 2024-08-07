هل زهد السودانيين في مصر ؟

الإجابة حسب تحليلي : نعم

وستشهد مقبل الايام هجرة عكسية مكثفة .

المؤشرات :

– العزوف عن التقديم للجامعات المصرية ( كنت قد راهنت البعض ان السودانيين لن يقدموا للدراسة في الجامعات المصرية هذا العام وقد كان )

– كثير من الأسر السودانية قررت العودة للسودان بل شرعت فعلا في ترتيب اوضاعها .

الأسباب:

– اهم سبب هو عدم وجود أي مصداقية في السوق المصري خاص كان ام حكومي

– يتعامل المصرين مع السودانيين على اساس انهم سذج فيعطوهم كلام قبل الاتفاق ويكون هنالك كلام اخر بعده ، ولا يدرون انهم يتاجرون في سمعتهم ومصداقيتهم

النتيجة :

– فقد السودانيين اي ثقة في اي قرار مصري وأن كان رسمي

– التوجه في دراسة الشباب في الجامعات نحو الخارج ( تركيا ، قبرص ، المجر .. الخ )

– دراسة الاطفال في المدارس خيار العودة مطروح بقوة وهو المرجح .

وبذكركم

وليد محمد المبارك