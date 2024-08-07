هل زهد السودانيين في مصر ؟
هل زهد السودانيين في مصر ؟
الإجابة حسب تحليلي : نعم
وستشهد مقبل الايام هجرة عكسية مكثفة .
المؤشرات :
– العزوف عن التقديم للجامعات المصرية ( كنت قد راهنت البعض ان السودانيين لن يقدموا للدراسة في الجامعات المصرية هذا العام وقد كان )
– كثير من الأسر السودانية قررت العودة للسودان بل شرعت فعلا في ترتيب اوضاعها .
الأسباب:
– اهم سبب هو عدم وجود أي مصداقية في السوق المصري خاص كان ام حكومي
– يتعامل المصرين مع السودانيين على اساس انهم سذج فيعطوهم كلام قبل الاتفاق ويكون هنالك كلام اخر بعده ، ولا يدرون انهم يتاجرون في سمعتهم ومصداقيتهم
النتيجة :
– فقد السودانيين اي ثقة في اي قرار مصري وأن كان رسمي
– التوجه في دراسة الشباب في الجامعات نحو الخارج ( تركيا ، قبرص ، المجر .. الخ )
– دراسة الاطفال في المدارس خيار العودة مطروح بقوة وهو المرجح .
وبذكركم
وليد محمد المبارك
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