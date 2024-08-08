مع انه في احمد شرفي

ظهرت صورة نميري في الشاشة فانقلبت الدنيا

حاجة تضحك مش كده ؟

* أكبر آفة عطلت تقدمنا تعاملنا مع تاريخ ما بعد الاستقلال بطريقة ( الكنس ) ..

* انتهت فترة ١٧ نوفمبر ربطناها في ( بقجة ) ورميناها خلفنا ..

* وتعاملنا بنفس الطريقة مع فترات ما قبل و ما بعد ١٧ نوفمبر العسكرية والمدنية .. نربط في ( بقج ) ونرمي خلفنا ..

* مع ان هذا تاريخنا الحديث بكل ما فيه من ايجابيات و سلبيات وهو لم يذهب مع هذه ( البقج ) بل موجود فينا وفي تفاصيل حياتنا اليومية .. لكن لانراه ولاندركه لأننا لا نصطحبه معنا في كل مرة تلو المرة ..

* سبعون عاما من عمرنا مدفوسة في ( بقج ) ومرمية في غياهب النسيان وفي كل مرة نبدأ من نقطة الصفر من اول الميس .. متى نتعلم ؟ منى نتطور ؟ لن نتعلم .. لن نتطور

* هذه الجريمة الكبرى مسؤول عنها السياسيون في المقام الأول لان كل نظام سياسي جديد يلغي بجرة قلم كل ما في النظام القديم .. ويسعى الى تجريم كل النظام القديم في كلمات قليلة علي منوال : عبود دكتاتور ، الإنقاذ كل كوز ندوسو دوس ، نميري طيش حنتوب وغير ذلك .

* هذه الجريمة الكبرى مسؤول عنها في المقام الثاني الإعلام السوداني : صحف ورقية قنوات اذاعية وتلفزيون .

* معظم الاعلاميون السودانيون ( انشائيون ) ما عندهم الحس التاريخي ولايهتم بأهمية( الخلفيات ) التي تدعم وتقوي رسائلهم وتجعل لها قيمة أكبر ..

* لا يسعى الاعلامي السوداني لتدوين الأحداث وجمعها من المصادر وحفظها في ارشيفة الخاص والبحث في الأراشيف الاخرى .. لذلك السبب فاقد الشئ لا يعطيه .

* وزارات التربية والتعليم والمناهج في المدارس والجامعات مسؤولة ايضاً فهي لاتغرس في الأنفس عادة التدوين والحفظ حتى بالنسبة للمواطن العادي ما عندنا ثقافة ان تسجل يومياً أو اسبوعياً ما يمر بك من أحداث ومواقف و حسابات وهذا مفيد بمرور السنوات اذا اردت مراجعة حياتك لديك مستند فيه التفاصيل .

* اكثر من نصف قرن عاش السودانيون حياتهم في ظل انظمة عسكرية .. عدد كبير من أشرطة الاذاعة والتلفزيون سجلت تفاصيل هذه السنوات بالصوت و الصورة لكنها مقبورة ممنوع الاستفادة منها باعادتها .. ولايزال هذا الأمر سارياً رغم ان الحكم الحالي عسكري لكنه خوف عجيب وغريب من ان يتهم من يفعل ذلك بانه ( فلول )

* يحدث ذلك ايضاً بالنسبة للأنظمة المدنية السابقة ..

* في الانظمة العسكرية الثلاثة حدثت نهضة في المشاريع الزراعية والمصانع والتعليم والجامعات والصحة والمستشفيات والطرق و الجسور والسكة حديد وغير ذلك وتوجد مشاهد تلفزيونية وتسجيلات اذاعية لافتتاح المنشآت وأنشطة أخرى عديدة ولكن ممنوع إعادتها مرة أخرى حتى لايظهر عبود او نميري او البشير في الشاشة .. والله حاجة تضحك تفكير ما صاح ..

* في ذات مره فلتت صورة نميري وظهرت في الشاشة خطأ .. قامت الدنيا ولم تقعد مع ان نميري يرحمه الله في أحمد شرفي ! حاجة تضحك مش كده ؟

* كثير من الأشرطة تم مسحها ولايعلم المسؤولون من أعلي الي أسفل انهم مسحوا تاريخنا وحكموا عليه بالإعدام .

* يا عزيزي البرهان ما سأقوله الا أجي من فوق .. اسمح للتلفزيون وللاذاعة ايضاً عندما تأتي ذكرى ١٧ نوفمبر بعد شهرين ان يستعرضان المشاريع الزراعية والمصانع والانجازات كافة التي شهدها السودان في حكم عبود وهو عسكري مخلص زيك .. وهو حكم ست سنوات وانت أوشكت علي الست سنوات .. وهو صاحب أكبر إنجاز في سبعين عاما بعد الاستقلال مع ملاحظة ان حكمه ست سنوات فقط .. وان تستعرض هذه الأجهزة سلبيات وايجابيات كل نظام سابق عندما تحين ذكراه وفي ذلك نضج اعلامي ويفيدنا لنتخطي ونستفيد من الايجابيات ونبتعد عن السلبيات .. وآن أوان ترك هذا العمى والطناش الاعلامي .

صلاح التوم من الله

٧ أغسطس ٢٠٢٤