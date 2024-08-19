الغباء بتاع “الدعم السريع حريص على السلام” الذي يطلقه بعض السياسيين ده الواحد مل من الاستماع اليه تماما كما مل سابقا من الاستماع لغباء “نموذج شراكة فريد”..

الدعم السريع حريص على اتفاق يشرعن وجوده ليواصل تجهيزاته للسيطرة على الدولة لان محاولة انقلابه فشلت كما فشل في الحرب الحالية في تحقيق اهدافه واتضح له ولحلفائه تماما انه بشكله الحالي وتركيبته الحالية لن يستطيع السيطرة على البلاد ليس لانعدام الموارد او انعدام القوة المادية بل لانعدام الشرعية وعدم قبول الشعب السوداني به ولتركيبته الاجرامية التي فشلت في تأسيس اي شكل من اشكال الحكم في المناطق التي سيطر عليها فاصبحت اجتياحاته لا تجلب سوى الادانات والسخط داخليا وخارجيا، لذلك يحتاج الدعم السريع لاتفاق يعطيه مكان في السلطة العسكرية بشكل رئيسي ليفترع منه ادوار سياسية واقتصادية تمكنه من مواصلة استقطاب للسياسيين والمجتمع المدني والمجتمع التقليدي وترميم سمعته الدولية عشان المرة الجاية القصة تنجح..السلام في القصة دي مجرد by product غير مستدام!

مصلحة الدولة السودانية والشعب السوداني في عدم القبول بأي اتفاق من هذا الشكل والمواصلة في مواجهة الدعم السريع حتى الرضوخ لتفكيك منظومته الاجرامية ده الحد الأدنى لأي اتفاق…و يجب العمل على تحقيق كل ما من شأنه زيادة قدرات الدولة لفرض ذلك دبلوماسيا واعلاميا وعسكريا فالقدرة ليست معطى ثابت ليحاجج البعض بعدم القدرة!

Mohammed Elmosbah