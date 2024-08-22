ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من مفاوضات جنيف ؟..

هل هى محادثات سلام ؟ هل هى عملية سياسية ؟ هل هى مناقشات عسكرية لوقف إطلاق النار وبذلك تتم دعوة عسكريين ؟ ام هى عملية انسانية للاغاثة الانسانية ؟..

قال كاميرون هدسون الخبير الامريكي إن الإشارات الامريكية تناولت كل ذلك.. وهذا أمر مربك ومحير ، ويبدو أن هناك تخبط أو اجندة خلف الطاولات..؟

كان الفريق اول البرهان قد اشار لذلك فى خطابه المرتجل فى جبيت ، محادثات حول ماذا ومن الداعي وما هى الاجندة ومن اطرافها، ولا يبدو أن هناك اجابة واضحة..

إصرار اطراف سياسية معينة ذات ارتباط بالخارج وتصور أن محادثات جنيف هى طريق العبور يشير إلى انها اقرب (للمكيدة) السياسية من كونها مفاوضات سلام.. هى منصة إطلاق مشروع سياسي بذات صيغة (الإطاري) واطرافه هدفه إعادة المليشيا للحياة السياسية متأبطة تقدم أو قحت..

الخداع لا يقود إلى نتائج فى عالم مفتوح الخيارات.. ومن اول مدخل للسلام هو وضوح الاجندة..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

23 اغسطس 2024م