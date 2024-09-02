الجيش يقوم بعملية استنزاف كبيرة للمليشيا باستخدام ضربات الطيران على نطاق واسع

الجيش يقوم خلال هذه الفترة بعملية استنزاف كبيرة للمليشيا باستخدام ضربات الطيران على نطاق واسع.

يظهر الوهن في المليشيا في الفيديوهات التي توثق فيها ضربات الطيران: أفراد أكثرهم بملابس مدنية، ولا يبدو من كلامهم ولا هيئاتهم أنهم ينتمون إلى قوات الدعم السريع التي نعرفها منذ بداية الحرب ويتكلمون بنبرة عاجزة باردة خالية تقريبا من التحدي وحتى من الغضب؛ نبرة أقرب إلى الاستسلام وانعدام الحيلة.

أتوقع أن نرى نتائج هذا الاستنزاف مع أول تحرك بري للجيش. ننتظر لنرى. ولا أستبعد أن قصف الطيران بهذا الشكل الموسع هو تمهيد للمعارك البرية القادمة.

المعارك البرية هذه المرة لن تكون كسابقاتها. كلنا نتذكر ضعف استجابة الطيران أو غيابه كليا في عدة معارك خاضها الجيش مع المليشيا في الفترة السابقة، وكنا نتساءل دائما أين الطيران.

الوضع الآن يبدو مختلفا؛ من الواضح أن هناك نوع من الوفرة في الطيران إلى درجة أن عمله أصبح شبه روتيني. عندما تكون هناك معارك برية بالتأكيد سيكون لسلاح الطيران دور أساسي فيها، عكس مرات عديدة سابقة.

حليم عباس

