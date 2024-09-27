المجرم كيكل وقع في شر أعماله

• وقع المجرم كيكل في شر أعماله صباح وظهر اليوم عندما قرر الدفع بمجموعة من العصابات إلي محرقة ومصيدة جبال الفاو الحصينة .. تم تجميع ( ملاقيط) كيكل من مناطق الهلالية .. رفاعة .. الحصاحيصا .. الكاملين .. المسيد وأحياء مدني .. جُمِعت كل المجموعات المتنافرة في منطقة حنتوب وهناك علم بعضهم أنهم في طريقهم إلي مهمة قتالية بمحور الفاو وهو ما دفع عدداً منهم إلي رفض التحرك لأن نداء تجميعهم كما قالوا كان بغرض تدريبهم لتأمين مناطقهم وليس للدفع بهم إلي القتال ..

• في منطقة السعدية تم عقد لقاء آخر لإقناع ملاقيط كيكل بأن المهمة خاطفة ولن تأخذ وقتاً ..

• كانت معلومات تحرك كيكل ومجموعته معلومة ومرصودة لمتحرك أسود الشرقية التي أدخلت المجموعة المهاجمة إلي أرض وكمائن القتل .. وحدث ماحدث حيث عمّت الفرحة بيوت السودان عامة وقري وفرقان الفاو عامة ..

• منذ فترة طويلة ظلّ المجرم كيكل يتهرب من المشاركة مع مليشيات التمرد في معاركها الخاسرة بالخرطوم .. ومنذ 3 أيام طلبت قيادة المليشيا من كيكل الحضور بقواته للمشاركة في المعارك الدائرة بالخرطوم ..كيكل فضّل الهروب من جحيم الخرطوم بهجومه الفاشل اليوم علي متحرك الفاو لتجدد الإتهامات مرة أخري بأن كيكل يهرب دائماً من مواجهة الجيش بفرقعة بديلة ولايهمه إن كانت الخسائر مثل التي تكبدتها مليشياته اليوم بالفاو ..

عبد الماجد عبد الحميد

