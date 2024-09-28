رجل السلام

لم يترك البرهان شاردة أو واردة إلا وتطرق لها في خطابه البارحة للعالم. وطالب العالم بتسمية الأسماء بمسمياتها بخصوص ما يجري في السودان. وقبيل الخطاب بساعات نفذ الجيش هجمات (أكسح.. أمسح) بالعاصمة. كل ذلك يوحي في ظاهره بأن البرهان رافض لوقف الحرب. كلا وحاشا. فهو رجل سلام. وسوف يناصر دعاة (لا للحرب) متى ما توفرت شروط السلام المتمثلة في:

أولا: أن تكف دولة الظل الصهيوني (الأمارات) عن دعمها للمرتزقة.

ثانيا: أن ترفض تقزم (جراداية) الدرهم الأماراتي.

ثالثا: أن تتعاون دول الجوار مع الدولة السودانية. وليس التمرد.

رابعا: أن تطلع المنظمات الإقليمية بدورها الطليعي تجاه القضية السودانية.

خامسا: أن تبتعد المنظمات العالمية عن خبائث السياسة.

سادسا: أن تكون الأمم المتحدة حيادية ومنصفة في آن واحد.

سابعا: أن تخرج الأحزاب السياسية من بياتها الشتوي الحالي.

ثامنا: أن يكون الحل سوداني سوداني بالداخل.

وخلاصة الأمر نؤكد بإن البرهان أحرص على سلامة وأمن البلاد والعباد. وخوضه للحرب من زاوية (مجبر أخاك لا بطل). ولكن أن يطلب منه الآخرون وقف الحرب بدون تقديم رؤية منطقية وعادلة. هذا يعني مواصلة البرهان في الحسم العسكري وفقا لعبارة: (مشيناها خطى كتبت علينا… ومن كتبت عليه خطى مشاها).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٤/٩/٢٧